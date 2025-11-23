È stato il grande assente di questa competizione scatenando un vespaio di polemiche ma l'Italia del tennis è riuscita a vincere anche senza il suo numero uno: poco dopo la strepitosa vittoria della terza Coppa Davis, Jannik Sinner ha omaggiato i suoi compagni e amici con una Storia su Instagram. Il post di Jannik. " Campioni del mondo. Complimenti per questa vittoria incredibile ": in questo modo il numero due del mondo e il numero uno del tennis italiano ha festeggiato con i suoi follower la conquista della Coppa Davis da parte dell'Italia. Il tennista di Sesto Pusteria ha rilanciato sul proprio profilo una "combo" con le immagini dei compagni di squadra che hanno conquistato la famosa "insalatiera d'argento" con le date delle vittorie azzurre: 1976, 2023, 2024, 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Vittoria incredibile, complimenti". L'omaggio di Sinner agli azzurri