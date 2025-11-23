Vittoria incredibile complimenti L' omaggio di Sinner agli azzurri

Ilgiornale.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato il grande assente di questa competizione scatenando un vespaio di polemiche ma l'Italia del tennis è riuscita a vincere anche senza il suo numero uno: poco dopo la strepitosa vittoria della terza Coppa Davis, Jannik Sinner ha omaggiato i suoi compagni e amici con una Storia su Instagram. Il post di Jannik. " Campioni del mondo. Complimenti per questa vittoria incredibile ": in questo modo il numero due del mondo e il numero uno del tennis italiano ha festeggiato con i suoi follower la conquista della Coppa Davis da parte dell'Italia. Il tennista di Sesto Pusteria ha rilanciato sul proprio profilo una "combo" con le immagini dei compagni di squadra che hanno conquistato la famosa "insalatiera d'argento" con le date delle vittorie azzurre: 1976, 2023, 2024, 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

vittoria incredibile complimenti l omaggio di sinner agli azzurri

© Ilgiornale.it - "Vittoria incredibile, complimenti". L'omaggio di Sinner agli azzurri

Altre letture consigliate

vittoria incredibile complimenti omaggio"Vittoria incredibile, complimenti". L'omaggio di Sinner agli azzurri della Coppa Davis - Anche se a distanza, Jannik Sinner ha esultato con il gruppo dell'Italtennis capitanato da Filippo Volandri: ecco il post sui social, il tributo di Lorenzo Musetti e i complimenti di Carlos Alcaraz ... ilgiornale.it scrive

vittoria incredibile complimenti omaggioSinner: “Complimenti per questa vittoria incredibile”. Musetti: “Avete fatto la storia” - Festa anche per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che da lontano hanno assistito alla vittoria dell'Italia a Bologna in Coppa Davis. Come scrive oasport.it

vittoria incredibile complimenti omaggioSinner festeggia l'Italia in Coppa Davis: «Complimenti per questa vittoria incredibile». Alcaraz: «Bravi, orgoglioso della Spagna» - Con queste parole Jannik Sinner ha festeggiato sui social la conquista della Coppa Davis da ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Incredibile Complimenti Omaggio