Visita Pastorale -Forania di Battipaglia-Olevano sul Tusciano | incontro tra l’Arcivescovo e l’Imam nella Moschea

Salernotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusa ieri, 22 novembre 2025, la Visita Pastorale nella Forania di Battipaglia-Olevano Sul Tusciano. Per l'occasione, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, ha vissuto un momento di accoglienza e fraternità presso la Moschea di Battipaglia, insieme all’Imam. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

