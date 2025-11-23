Visita Pastorale -Forania di Battipaglia-Olevano sul Tusciano | incontro tra l’Arcivescovo e l’Imam nella Moschea
Conclusa ieri, 22 novembre 2025, la Visita Pastorale nella Forania di Battipaglia-Olevano Sul Tusciano. Per l'occasione, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, ha vissuto un momento di accoglienza e fraternità presso la Moschea di Battipaglia, insieme all’Imam. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
