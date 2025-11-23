Visibilità in ogni condizione | ecco perché la Serie A ha scelto il pallone arancione fluo

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 12ª giornata in corso ha debuttato il nuovo "Puma Orbita Hi-Vis", con l'obiettivo di rendere la sfera sempre visibile per giocatori e spettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

visibilit224 in ogni condizione ecco perch233 la serie a ha scelto il pallone arancione fluo

© Gazzetta.it - Visibilità in ogni condizione: ecco perché la Serie A ha scelto il pallone arancione fluo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Visibilit224 Ogni Condizione Perch233