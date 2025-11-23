Virtus-Maccabi Piantedosi | I danni della guerriglia a Bologna vanno chiesti a chi li ha cagionati

Repubblica.it | 23 nov 2025

Il titolare del Viminale dopo l’attacco di Lepore. “Vero obiettivo era non far giocare la squadra israeliana: ricatto che non potevamo accettare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

virtus maccabi piantedosi danni“Gestione dell’ordine pubblico sconsiderata”, Lepore contro Piantedosi. A Bologna 100mila euro di danni e 14 agenti feriti - Bologna si risveglia dopo una notte di tensione, danni e polemiche politiche per gli scontri avvenuti ieri sera in centro durante la manifestazione contro ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Guerriglia in centro, 100mila euro prima conta dei danni. Lepore: "Mando la fattura a Piantedosi" - Sui manifestanti: "L'80% da fuori città" ... Riporta bolognatoday.it

virtus maccabi piantedosi danniBologna, scontri per partita Virtus-Maccabi. Lepore: "Gestione sconsiderata da Viminale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, scontri per partita Virtus- Si legge su tg24.sky.it

