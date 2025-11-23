Violenza di genere il report di Telefono Rosa Piemonte | a Torino nel 2024 761 casi
Violenze dietro ai numeri. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il Telefono Rosa Piemonte rende noti i dati relativi al 2024. La denuncia di una situazione e una panoramica che riguarda la città di Torino dove, in 12 mesi, sono state. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Telefono Rosa, nel 2024 a Torino 761 casi di violenze di genere - Segnalati abusi, revenge porn, stalking e molte altre forme di violenza. Come scrive rainews.it
Torino, nel 2024 oltre 270 casi di violenza di genere: il report di Telefono Rosa Piemonte - Diffusi i dati in vista del 25 novembre: abusi spesso multipli, aggressori per lo più nella cerchia affettiva Nel 2024 274 donne si sono rivolte a Telefono Rosa Piemonte riferendo violenze fisiche e 4 ... Da msn.com
Violenza di genere: Valastro (Croce rossa), “quadro drammatico, una delle sfide più grandi”. “Con 700 volontari formati, aiutate centinaia di donne” - Un quadro drammatico che sottolinea come la violenza, fisica e psicologica, ... Secondo agensir.it