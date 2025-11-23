Violenta lite tra fratelli in un parcheggio grave il 39enne | il minore ricoverato in psichiatria

Violenta lite tra due fratelli a Pontida (Bergamo): il maggiore di 39 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il minore è stato ricoverato in psichiatria. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

