Vieri avvisa Inter e Milan | Il derby non si può perdere ma non è una partita scudetto Ho incontrato Chivu per vedere l’NFL e vi posso dire questa cosa su di lui

Inter News 24 L’ex attaccante di Inter e Milan, Christian Vieri, ha presentato così il derby di stasera tra nerazzurri e rossoneri a pochi minuti dal fischio d’inizio. Intervenuto dagli studi Dazn nel prepartita di Inter Milan, l’ex attaccante dei nerazzurri e dei rossoneri, Christian Vieri, ha parlato così. SUL DERBY DI OGGI – « L’Inter è la più attrezzata, sta andando bene, l’Inter ritrova Thuram, il derby non si può perdere, è stra-importante per tutti, città, tifosi, squadra. Bisogna giocare al massimo per vincere. Sono tre punti importanti ma è prestissimo, non è una partita scudetto. Anche se perde stasera, l’Inter competerà per lo scudetto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

