VIDEO| Orsa e cuccioli nel centro di Palena l’appello del sindaco | Serve una presenza delle forze dell’ordine fino a tarda sera

«L’orsa Bambina con i suoi tre cuccioli si è ripresentata lungo il corso principale di Palena, passando davanti a farmacia, negozi e alla scuola di teatro frequentata da bambini. La situazione inizia a farsi complicata». È l’allarme lanciato dal sindaco Claudio D’Emilio, che torna a chiedere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - VIDEO| Orsa e cuccioli nel centro di Palena, l’appello del sindaco: "Serve una presenza delle forze dell’ordine fino a tarda sera"

