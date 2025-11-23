L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2025 e ha così alzato al cielo l’Insalatiera per la terza volta consecutiva: dopo il doppio trionfo firmato a Malaga nel 2023 e nel 2024, gli azzurri si sono imposti sul cemento indoor di Bologna e ha così portato a casa il trofeo riservato alle Nazionali di tennis per la quarta volta nella storia. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno firmato l’impresa da urlo regolando la Spagna per 2-0 in una rovente finale, dopo aver prevalso contro Austria e Belgio nei turni precedenti disputati nel capoluogo emiliano. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati impeccabili, vincendo tutti i singolari e trascinando la nostra Nazionale verso l’apoteosi di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - VIDEO Italia campione del mondo: la premiazione e l’inno di Mameli per la vittoria della Coppa Davis