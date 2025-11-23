VIDEO Italia campione del mondo | la premiazione e l’inno di Mameli per la vittoria della Coppa Davis
L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2025 e ha così alzato al cielo l’Insalatiera per la terza volta consecutiva: dopo il doppio trionfo firmato a Malaga nel 2023 e nel 2024, gli azzurri si sono imposti sul cemento indoor di Bologna e ha così portato a casa il trofeo riservato alle Nazionali di tennis per la quarta volta nella storia. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno firmato l’impresa da urlo regolando la Spagna per 2-0 in una rovente finale, dopo aver prevalso contro Austria e Belgio nei turni precedenti disputati nel capoluogo emiliano. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati impeccabili, vincendo tutti i singolari e trascinando la nostra Nazionale verso l’apoteosi di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
L’Italia ancora campione del mondo di tennis non serve avere le superstar, serve avere la fame - facebook.com Vai su Facebook
Italia campione in Coppa Davis, l'abbraccio finale tra Cobolli e Berrettini - Il commovente abbraccio tra i due protagonisti della finale di Coppa Davis vinta dall'Italia sulla Spagna. repubblica.it scrive
Campioni del mondo! A Bologna l'Italia batte la Spagna e vince la Coppa Davis - Per la terza volta di fila gli Azzurri conquistano la massima competizione del tennis. Da rainews.it
Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia - A Shanghai, a distanza di sette anni dall'ultimo successo, il quattro di coppia maschile italiano è campione del mondo. Segnala sport.sky.it