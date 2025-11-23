Viale Regione Siciliana | Adesso la strada è pulita ma hanno dimenticato di curare il verde della sopraelevata
Questo è il risultato dopo la pulizia del verde in eccesso a bordo strada (finalmente diremmo noi) in viale Regione Siciliana nord ovest direzione Catania. Hanno però dimenticato di rimuovere il verde che cresce dalla sopraelevata del tratto autostradale. Che cosa aspettano? Sperano in un futuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
