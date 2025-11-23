Viale Regione Siciliana | Adesso la strada è pulita ma hanno dimenticato di curare il verde della sopraelevata

Palermotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo è il risultato dopo la pulizia del verde in eccesso a bordo strada (finalmente diremmo noi) in viale Regione Siciliana nord ovest direzione Catania. Hanno però dimenticato di rimuovere il verde che cresce dalla sopraelevata del tratto autostradale. Che cosa aspettano? Sperano in un futuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

viale regione siciliana adesso la strada 232 pulita ma hanno dimenticato di curare il verde della sopraelevata

© Palermotoday.it - Viale Regione Siciliana: "Adesso la strada è pulita, ma hanno dimenticato di curare il verde della sopraelevata"

Altre letture consigliate

Incidente grave in viale Regione Siciliana a Palermo, traffico in tilt - Grave iincidente questa mattina in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Giafar all’ingresso di Palermo, direzione Trapani. Si legge su mondopalermo.it

Incidente in viale Regione Siciliana e in piazza Indipendenza, feriti e danni a un distributore - Un grave incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, poco prima dell’ex rotonda di via Oreto. Scrive blogsicilia.it

Contro il guardrail, poi sulla carreggiata opposta: tre feriti in viale Regione - PALERMO – Grave incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, poco prima dell’ex rotonda di via Oreto. Da livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Viale Regione Siciliana Adesso