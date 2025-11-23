Viaggio alla scoperta della Papua Nuova Guinea

Nonewsmagazine.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mare turchese del Pacifico meridionale, dove i continenti si dissolven o in migliaia di isole tropicali, si nasconde un territorio che sembra uscito dai sogni di un viaggiatore del XIX secolo. Papua New Guinea receives an increasing number of visitors each year, with approximately 184,000 international arrivals in 2015, eppure rimane una delle destinazioni meno esplorate del pianeta, un mosaico vivente di culture antiche e biodiversità straordinaria. L’arcipelago delle culture dimenticate. La Papua Nuova Guinea custodisce oltre 800 lingue diverse, testimonianza di una ricchezza culturale che non ha paragoni al mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

viaggio alla scoperta della papua nuova guinea

© Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Papua Nuova Guinea

Leggi anche questi approfondimenti

Allo studio un viaggio del Papa in Papua Nuova Guinea - Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo l’annuncio delle scorse ore del ministro ... Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Scoperta Papua Nuova