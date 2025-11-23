Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-11-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un cordiale Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione la circolazione al momento è scorrevole sull'intera rete viaria della nostra regione per gli eventi nella capitale due cortei previsti nel pomeriggio a San Paolo un corteo partito alle 15 da Largo Beato Placido Riccardi filler a lungo via Baldelli via Giustiniano Imperatore via Leonardo Da Vinci via giovannipoli via Cravero per arrivare a via Passino durante l'evento possibili chiusure al traffico e deviazioni alle linee bus di zona fino alle ore 18 un altro corteo partito alle 15 da piazza dell'esquilino con rabbia Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana per arrivare a Piazza di Porta San Giovanni durante l'evento possibili limitazioni e deviazioni al traffico con anche il trasporto pubblico nelle aree coinvolte fino alle ore 19 per il trasporto ferroviario la circolazione del nodo di Firenze è fortemente rallentata per accertamenti delle autorità giudiziarie nei pressi di Firenze Rifredi i treni alta velocità e regionali possono registrare un Maggiore tempo di percorrenza fino a 120 minuti ed è sulla linea regionale Roccasecca Avezzano la circolazione per mani è sospesa tra Sora e Roccasecca a seguito di una frana in prossimità della sede ferroviaria predisposto un servizio sostitutivo con bus tra Sora e Roccasecca da Francesca chiovenda e altra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
