Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-11-2025 ore 13 | 25

partiamo dal tratto Urbano della A24 dove ci sono code per traffico intenso tra raccordo anulare Tor Cervara verso la tangenziale est sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni per il trasporto ferroviario nel nodo di Firenze la circolazione precedentemente rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Rifredi e ora rallentata i treni alta velocità e regionali direttamente coinvolti Posso registrare un tempo di percorrenza fino a 60 minuti per gli eventi nella capitale questo pomeriggio a partire dalle ore 15 due cortei attraverseranno il centro della città il primo a San Paolo partita da Largo Beato Placido Riccardi e arriverà a Cassino il secondo invece Partirà da Piazza dell'esquilino e percorrerà via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana fino ad arrivare a Piazza di Porta San Giovanni durante entrambi gli eventi sono previsti possibili strada limitazione traffico e modifica trasporto pubblico in chiusura allo stadio Olimpico questa sera alle ore 18 si svolgerà l'incontro di calcio Lazio Lecce valevole Per la dodicesima giornata di Serie A Come di consueto attive modifica la viabilità nella zona del Foro Italico che ha diverse ore prima del Fischio d'inizio

