Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-11-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della A1 Roma Napoli dove segnaliamo un incidente avvenuto tra Frosinone e Ferentino verso Roma al momento non causa code prestare attenzione andiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima sulla Prenestina e Casilina si rallenta per traffico intenso rispettivamente tra Prato Fiorito e Colle del Sole e tra Borghesiana e finocchio e due casi In entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario la circolazione sospesa nel nodo di Firenze per l'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Rifredi possibili limitazioni di percorso cancellazioni e ritardi per i treni alta velocità in arrivo è in partenza da Roma Termini per gli eventi nella capitale questo pomeriggio a partire dalle ore 15 due cortei attraverseranno il centro della città il primo a San Paolo partita da Largo Beato Placido Riccardi e arriverà a via Passino il secondo invece Partirà da piazza dell'esquilino via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana fino ad arrivare a Piazza di Porta San Giovanni durante entrambi gli eventi sono previsti possibili chiusure stradali limitazioni al traffico e modifiche al trasporto pubblico da Daniele Cirio Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
