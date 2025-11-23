Via Pacinotti | La strada dove i marciapiedi sono divelti dalle radici e le aiuole ricolme di rifiuti

Si ringraziano vivamente nell'ordine signor sindaco di Palermo, assessori ai Lavori pubblici e al Verde, responsabili municipalizzate Rap, Reset, Amg e Amat per la cura con cui trattano la città di Palermo. In particolare in via Pacinotti dove i marciapiedi sono divelti dalle radici, le aiuole.

