Via i bimbi della famiglia nel bosco minacce alla giudice che ha firmato il provvedimento

Feedpress.me | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una «corte di vermi», colpevole di aver allontanato tre bambini dalla loro famiglia, dalla loro casa nell’entroterra abruzzese, tra gli alberi del bosco di Palmoli. Una pioggia di insulti travolge il Tribunale dei minorenni dell’Aquila e, in particolare, la sua presidente, Cecilia Angrisano, bersaglio di pesanti minacce via social. Una caccia alle streghe con tanto di indirizzo, numero di cellulare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

