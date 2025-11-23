Vertice Usa-Ucraina-Ue a Ginevra Zelensky | Il piano di pace potrebbe includere punti chiave per noi Trump | Da Kiev nessuna gratitudine
Si avvicina il momento della verità per l’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Una sua delegazione di alto livello, guidata dal braccio destro Andriy Yermak, sta incontrando a Ginevra la squadra Usa guidata dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’inviato speciale Steve Witkoff. Sul tavolo, il piano di pace in 28 punti presentato nei giorni scorsi alle autorità di Kiev e i possibili spazi negoziali per modificarlo. Intanto, il presidente ucraino su X ha anticipato il contenuto di alcuni punti discussi al vertice: «Dai membri della nostra delegazione a Ginevra sono già arrivati brevi resoconti sugli esiti dei primi incontri e colloqui. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Vertice sull'Ucraina: le delegazioni di Kiev, Usa e Ue si riuniscono a Ginevra. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, il piano choc Vertice a Ginevra L’Europa si gioca tutto @liberobatt, @Corriere Vai su X
Guerra, vertice Ue-Usa-Ucraina sul piano di pace di Trump: Giorgia Meloni incontra Erdogan - Ucraina, si discute sul piano di pace in 28 punti proposto dalla Casa Bianca. Si legge su notizie.it
Ucraina, vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra. Trump apre sul piano di pace. LIVE - Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff sono arrivati a Ginevra, dove nelle prossime ore parteciperanno ai colloqui con le delegazioni di Ucraina, Ue e dei lead ... Scrive tg24.sky.it
Guerra Ucraina, il vertice Kiev-Usa-Ue a Ginevra. Rubio: «Piano scritto da noi, non è lista desideri di Mosca» - Ue sulla proposta statunitense per la pace in Ucraina. Da ilmessaggero.it