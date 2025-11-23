Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev Trump apre a modifiche al piano senatore repubblicano attaccano Rubio | Ha detto che è lista desideri di Mosca

Ilgiornaleditalia.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riuniscono oggi a Ginevra delegazioni Usa, Ue e di Kiev per discutere a modifiche "pro-Kiev" del piano di pace di Trump. Il senatore repubblicano Mike Rounds attacca Rubio Si tiene oggi un vertice a Ginevra in cui parteciperanno delegazioni Usa, Ue e di Kiev. Il tema al centro dei colloqui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attaccano Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"

