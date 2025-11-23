Verona Parma Bradaric | Per noi questa partita è fondamentale Dobbiamo fare una sola cosa

Calcionews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Parma, Bradaric ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro i Ducali. Cosa ha detto il centrocampista del Verona. A pochi minuti dalla sfida contro il Parma, Bradaric, giocatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn. SETTIMANA – «Abbiamo lavorato tanto. Contro il Lecce non siamo riusciti a mettere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

verona parma bradaric per noi questa partita 232 fondamentale dobbiamo fare una sola cosa

© Calcionews24.com - Verona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

verona parma bradaric partitaVerona, Bradaric: "Dobbiamo vincere, questa partita è fondamentale per noi" - Domagoj Bradaric, difensore del Verona, ha parlato a DAZN, prima della sfida con il Parma. Si legge su tuttomercatoweb.com

verona parma bradaric partitaVerona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa» - Verona Parma, Bradaric ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro i Ducali. Lo riporta calcionews24.com

verona parma bradaric partitaVerona-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 30 allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Parma Bradaric Partita