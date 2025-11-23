Verona-Parma 1-2 la doppietta di Pellegrino regala il successo agli emiliani
Il Parma conquista la sua prima vittoria in trasferta del campionato battendo per 2-1 l’Hellas Verona al Bentegodi, grazie a una brillante doppietta di Pellegrino. Per il Verona, invece, arriva un altro risultato negativo che mantiene la squadra in fondo alla classifica, ancora senza vittorie. #VeronaParma nel segno di Mateo Pellegrino? pic.twitter.comZ1S66abqMp — Lega Serie A (@SerieA) November 23, 2025 La partita: Pellegrino protagonista assoluto. Gli emiliani sbloccano il match al 18’, quando Pellegrino insacca di testa dopo una traversa colpita da Sorensen. Il Verona reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 65’ con Giovane, ma l’equilibrio dura poco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
