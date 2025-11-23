Verona Parma, i crociati vincono 2-1: Pellegrino è decisivo con una doppietta. Giovane segna l’1-1, l’attaccante risponde presente alla missione scouting bianconera. La sfida salvezza tra Hellas Verona e Parma si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-1. La gara è stata un test importante, monitorato dagli 007 della Juventus, che erano presenti allo Stadio Bentegodi per una missione di scouting mirata. Il Parma ha aperto le marcature al 18? con un colpo di testa di Mateo Pellegrino (0-1). Il Verona aveva trovato un gol all’8? con Gift Orban, ma la rete era stata annullata dal VAR per fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Parma, 1-2: la doppietta di Pellegrino ferma la corsa di Giovane che risponde presente. Colpo dei ragazzi di Cuesta al Bentegodi