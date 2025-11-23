Verona Parma 1-2 | la doppietta di Pellegrino ferma la corsa di Giovane che risponde presente Colpo dei ragazzi di Cuesta al Bentegodi
Verona Parma, i crociati vincono 2-1: Pellegrino è decisivo con una doppietta. Giovane segna l’1-1, l’attaccante risponde presente alla missione scouting bianconera. La sfida salvezza tra Hellas Verona e Parma si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-1. La gara è stata un test importante, monitorato dagli 007 della Juventus, che erano presenti allo Stadio Bentegodi per una missione di scouting mirata. Il Parma ha aperto le marcature al 18? con un colpo di testa di Mateo Pellegrino (0-1). Il Verona aveva trovato un gol all’8? con Gift Orban, ma la rete era stata annullata dal VAR per fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Hellas Verona-Parma 0-1 dopo i primi 45': sfida in coda classifica Alle 15 Cremonese-Roma L'Inter liquida la Lazio 2 a 0 e torna in vetta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/maratona-campionato-calcio-ser Vai su Facebook
#HellasVerona- #Parma, le formazioni ufficiali Vai su X
Verona-Parma 1-2: video, gol e highlights - Con una doppietta di Pellegrino il Parma supera il Verona e fa uno scatto per allontanarsi dalla zona retrocessione. Segnala sport.sky.it
Cuesta sì che è una svolta, il Parma torna a vincere 2 mesi dopo: Verona steso 1-2 - Il Parma ritrova la vittoria, che mancava dal 29 settembre (2- Secondo tuttomercatoweb.com
Verona-Parma 1-2, doppietta di Pellegrino. Giovane croce e delizia degli scaligeri - Gli scaligeri capitolano per un errore di Giovane, dopo che lo stesso brasiliano aveva rimesso in equilibrio il risultato ... sport.quotidiano.net scrive