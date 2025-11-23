Verona-Parma 1-2 doppietta di Pellegrino Giovane croce e delizia degli scaligeri
Verona, 23 novembre 2025 - Il Parma ha espugnato il Bentegodi di Verona, nell'anticipo dell'ora di pranzo della domenica di Serie A. I ducali hanno portato a casa i tre punti in questa 12^ giornata di campionato, battendo l' Hellas con il punteggio di 2-1. Grande protagonista di giornata è Mateo Pellegrino, autore di una doppietta che ha piegato le resistenze degli scaligeri, animate dal momentaneo pareggio firmato da Giovane a metà secondo tempo. Questo successo proietta il Parma al quindicesimo posto in classifica, regala la prima vittoria esterna ai ragazzi di Cuesta e, al contempo, lascia il Verona all'ultimo posto a pari punti con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, Hellas Verona-Parma 0-1 dopo i primi 45': sfida in coda classifica Alle 15 Cremonese-Roma L'Inter liquida la Lazio 2 a 0 e torna in vetta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/maratona-campionato-calcio-ser Vai su Facebook
#HellasVerona- #Parma, le formazioni ufficiali Vai su X
Verona-Parma 1-2: video, gol e highlights - Con una doppietta di Pellegrino il Parma supera il Verona e fa uno scatto per allontanarsi dalla zona retrocessione. Secondo sport.sky.it
Cuesta sì che è una svolta, il Parma torna a vincere 2 mesi dopo: Verona steso 1-2 - Il Parma ritrova la vittoria, che mancava dal 29 settembre (2- tuttomercatoweb.com scrive
Verona-Parma 1-2, doppietta di Pellegrino. Giovane croce e delizia degli scaligeri - Gli scaligeri capitolano per un errore di Giovane, dopo che lo stesso brasiliano aveva rimesso in equilibrio il risultato ... Scrive sport.quotidiano.net