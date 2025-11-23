Verona, 23 novembre 2025 - Il Parma ha espugnato il Bentegodi di Verona, nell'anticipo dell'ora di pranzo della domenica di Serie A. I ducali hanno portato a casa i tre punti in questa 12^ giornata di campionato, battendo l' Hellas con il punteggio di 2-1. Grande protagonista di giornata è Mateo Pellegrino, autore di una doppietta che ha piegato le resistenze degli scaligeri, animate dal momentaneo pareggio firmato da Giovane a metà secondo tempo. Questo successo proietta il Parma al quindicesimo posto in classifica, regala la prima vittoria esterna ai ragazzi di Cuesta e, al contempo, lascia il Verona all'ultimo posto a pari punti con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verona-Parma 1-2, doppietta di Pellegrino. Giovane croce e delizia degli scaligeri