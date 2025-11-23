Vernacoliere in mostra partita l' operazione rilancio Cardinali | Stanco ma questi attestati di stima gratificano

Livornotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente sponsor, non li ha mai cercati e li ha sempre rfiutati anche quando i conti quadravano a fatica. Perché la libertà e l'indipendenza non hanno prezzo, ma bisogna anche meritarsele. E Mario Cardinali, 91enne direttore dello storico mensile satirico Il Vernacoliere, se le è guadagnate eccome. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

vernacoliere in mostra partita l operazione rilancio cardinali stanco ma questi attestati di stima gratificano

© Livornotoday.it - Vernacoliere in mostra, partita l'operazione rilancio. Cardinali: "Stanco, ma questi attestati di stima gratificano"

Contenuti che potrebbero interessarti

vernacoliere mostra partita operazioneVernacoliere in mostra, partita l'operazione rilancio. Cardinali: "Stanco, ma questi attestati di stima gratificano" - Niente sponsor, non li ha mai cercati e li ha sempre rfiutati anche quando i conti quadravano a fatica. Lo riporta livornotoday.it

“Salviamo il Vernacoliere”: l’appello di Carlo Conti per evitare la chiusura della testata - Dal 22 novembre un'esposizione a ingresso gratuito a Livorno con la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento alla rivista ... Segnala intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Vernacoliere Mostra Partita Operazione