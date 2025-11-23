Vernacoliere in mostra partita l' operazione rilancio Cardinali | Stanco ma questi attestati di stima gratificano
Niente sponsor, non li ha mai cercati e li ha sempre rfiutati anche quando i conti quadravano a fatica. Perché la libertà e l'indipendenza non hanno prezzo, ma bisogna anche meritarsele. E Mario Cardinali, 91enne direttore dello storico mensile satirico Il Vernacoliere, se le è guadagnate eccome. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
L'Osservatore di Livorno. . Vernacoliere in mostra: abbiamo assistito ieri all'inaugurazione presso i Bottini dell'Olio dell'evento dedicato allo storico mensile livornese. Abbiamo incontrato alcuni dei suoi autori e il fondatore Mario Cardiali; la nostra rimarrà ap
Vernacoliere, da "Clinto" a "Trumpe": il turpiloquio come pensiero nella mostra a Livorno
"Salviamo il Vernacoliere": l'appello di Carlo Conti per evitare la chiusura della testata - Dal 22 novembre un'esposizione a ingresso gratuito a Livorno con la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento alla rivista ...