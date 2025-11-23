Ventola a Inter TV | Atmosfera bellissima vorrei essere in campo Su Allegri e Lautaro…

Inter News 24 Ventola a Inter TV, fiducia nel progetto nerazzurro: Chivu convincenti, giovani pronti e attesa speciale per la stracittadina. Giornata di derby a San Siro, dove la capolista Inter di Cristian Chivu sfida il Milan di Massimiliano Allegri in una sfida che vale identità, prestigio e alta classifica. Con i nerazzurri a pari punti con la Roma e i rossoneri due lunghezze più indietro, la partita può segnare un primo spartiacque stagionale. Tra gli ex protagonisti che hanno respirato l’atmosfera del Derby della Madonnina, ha parlato Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro classe 1978 e ora opinionista, ospite ai microfoni di Inter TV. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventola a Inter TV: «Atmosfera bellissima, vorrei essere in campo. Su Allegri e Lautaro…»

Argomenti simili trattati di recente

Ronaldo & Ventola non hanno giocato tantissimo insieme, ma fuori dal campo l’intesa era totale… e continua ancora oggi @n.ventola #ronaldo #inter #seriea #calcio - facebook.com Vai su Facebook

#Ventola: " #VeronaInter, ero dietro la panchina di #Chivu: alla squadra diceva 'siamo superficiali'" Vai su X

Ventola a InterTV: “Lautaro un leader. Chivu? Sono un suo estimatore per questo aspetto” - L'Inter prima in classifica insieme alla Roma riceve il Milan per una stracittadina che si prospetta bollente ... Si legge su msn.com

Ventola: "Moggi, Capello e Totti mi volevano a Juve, Milan e Roma, ma scelsi l'Inter" - L'ex attaccante Nicola Ventola ha rilasciato una intervista a Radio Tv Serie A nel corso della quale ha rivelato alcuni retroscena legati alla sua carriera da calciatore. Secondo tuttomercatoweb.com