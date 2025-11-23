Vento rischio di ruscellamenti e frane per lo scioglimento della neve | allerta gialla nell' entroterra

Cesenatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova ondata di maltempo in arrivo, con piogge in particolare modo sull’entroterra. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo gialla per frane, piene di fiumi e vento. Per lunedì “sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio lungo i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

