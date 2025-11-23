Vento rischio di ruscellamenti e frane per lo scioglimento della neve | allerta gialla nell' entroterra

Nuova ondata di maltempo in arrivo, con piogge in particolare modo sull’entroterra. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo gialla per frane, piene di fiumi e vento. Per lunedì “sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio lungo i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Vento, rischio di ruscellamenti e frane per lo scioglimento della neve: allerta gialla nell'entroterra

