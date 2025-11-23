Venduto per oltre due milioni l’orologio di un passeggero del Titanic

Dayitalianews.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cimelio dal valore straordinario. L’ orologio da tasca in oro di Isidor Straus, uno dei passeggeri del Titanic, è stato venduto all’asta per la cifra record di 1,78 milioni di sterline, pari a oltre due milioni di euro. Questo pezzo unico apparteneva a Straus, morto insieme alla moglie Ida durante il tragico naufragio del 14 aprile 1912. Secondo quanto riportato dalla BBC, si tratta di una somma senza precedenti per un oggetto legato alla tragedia del Titanic. I coniugi Straus: ricchezza e storia personale. Isidor e Ida Straus erano tra le persone più facoltose tra le oltre 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

venduto per oltre due milioni l8217orologio di un passeggero del titanic

© Dayitalianews.com - Venduto per oltre due milioni l’orologio di un passeggero del Titanic

Leggi anche questi approfondimenti

venduto oltre due milioniVenduto per oltre due milioni l'orologio di un passeggero del Titanic - L'orologio da tasca in oro di Isidor Straus, morto sul Titanic insieme alla moglie Ida, è stato è stato venduto all'asta per la cifra record di 1,78 milioni di sterline, oltre due milioni di euro. Come scrive ansa.it

venduto oltre due milioniIl «Sogno» di Frida Kahlo venduto a 54,7 milioni di euro: cifra record dopo cinque minuti di scontro tra due collezionisti - L’acquisto da Sotheby's: è un nuovo record assoluto per l’artista ma è anche il prezzo più alto mai raggiunto da un’opera di una donna all’asta. Riporta msn.com

venduto oltre due milioniArc Raiders è ufficialmente un successo con oltre 4 milioni di copie vendute - Arc Raiders ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo a meno di due settimane dalla sua data di uscita, consolidando il proprio successo commerciale. Da it.ign.com

Cerca Video su questo argomento: Venduto Oltre Due Milioni