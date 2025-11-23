Venduto per oltre due milioni l’orologio di un passeggero del Titanic

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cimelio dal valore straordinario. L’ orologio da tasca in oro di Isidor Straus, uno dei passeggeri del Titanic, è stato venduto all’asta per la cifra record di 1,78 milioni di sterline, pari a oltre due milioni di euro. Questo pezzo unico apparteneva a Straus, morto insieme alla moglie Ida durante il tragico naufragio del 14 aprile 1912. Secondo quanto riportato dalla BBC, si tratta di una somma senza precedenti per un oggetto legato alla tragedia del Titanic. I coniugi Straus: ricchezza e storia personale. Isidor e Ida Straus erano tra le persone più facoltose tra le oltre 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

