Venduto per oltre due milioni l’orologio da tasca di un passeggero del Titanic cifra record | a chi apparteneva il cimelio

1,78 milioni di sterline. È la cifra record con cui è stato venduto l’orologio da tasca in oro di Isidor Straus, morto sul Titanic insieme alla moglie Ida. Come riporta la Bbc, si tratta di una cifra record. I coniugi erano tra le persone più ricche delle oltre 1.500 che morirono quando la nave, in viaggio da Southampton a New York, affondò dopo aver urtato un iceberg il 14 aprile 1912. Il corpo di lui fu recuperato dall’Atlantico alcuni giorni dopo il disastro e tra i suoi effetti personali c’era un orologio da tasca Jules Jurgensen in oro 18 carati. Il cimelio, rimasto nella famiglia dei coniugi Straus, è stato venduto sabato dalla casa d’aste Henry Aldridge and Son. 🔗 Leggi su Open.online