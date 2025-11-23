Venduto all'asta per 2 milioni di euro l'orologio di un naufrago del Titanic
Record d’asta per l’orologio d’oro di Isidor Straus, vittima del Titanic, venduto per 1,78 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Fanpage.it
