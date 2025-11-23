Veicoli d' epoca Alberto Scuro nuovo presidente della Federazione internazionale

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attuale presidente dell'Asi è il primo italiano a guidare la Fiva. Tra gli obiettivi il riconoscimento da parte dell'Unesco dei veicoli storici come patrimonio dell'umanità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

veicoli d epoca alberto scuro nuovo presidente della federazione internazionale

© Gazzetta.it - Veicoli d'epoca, Alberto Scuro nuovo presidente della Federazione internazionale

Scopri altri approfondimenti

veicoli d epoca albertoLa Mia Auto: tutte - Tra gli obiettivi il riconoscimento da parte dell'Unesco dei veicoli storici come patrimonio dell'umanità ... Come scrive gazzetta.it

Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca: domenica si celebrerà il motorismo storico italiano - Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI), che fin dal 2018 promuove il ... Da motorionline.com

Asi, domenica è la giornata nazionale del veicolo d'epoca - Domenica 29 settembre appuntamento con la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca, istituita e promossa dall'Asi per mostrare al grande pubblico il valore del motorismo storico. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Veicoli D Epoca Alberto