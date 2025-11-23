Vanity Fair Stories 2025 Mara Maionchi | Io? La peggior cantante possibile

Vanityfair.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica discografica racconta vita privata e lavoro in tv sul palco del Teatri Lirico Giorgio Gaber: dal burraco al talento che va coltivato, dai nipoti a Lucio Battisti passando per l’eleganza di Ornella Vanoni e la fortuna che non guasta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vanity fair stories 2025 mara maionchi io la peggior cantante possibile

© Vanityfair.it - Vanity Fair Stories 2025, Mara Maionchi: «Io? La peggior cantante possibile»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vanity fair stories 2025Vanity Fair Stories 2025, Bianca Balti: «Accettare il presente può essere la chiave della felicità» - La modella racconta, sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, la depressione dopo la fine della chemio ... Si legge su vanityfair.it

vanity fair stories 2025Vanity Fair Stories 2025, Biagio Antonacci: «Ho imparato a scrivere canzoni ascoltando le persone. Mio padre è mancato e non ci siamo detti “ti voglio bene”. Vi consiglio ... - Il cantante, protagonista della prima giornata del Vanity Fair Stories, ha ripercorso i suoi brani più iconici facendo cantare la platea intera ... vanityfair.it scrive

vanity fair stories 2025Michele Morrone: “Sto scrivendo un film su mio padre malato di Alzehimer, è scomparso vent’anni fa” - Michele Morrone è stato ospite al Vanity Fair Stories, dove ha parlato dei suoi nuovi progetti, tra cui c'è anche la scrittura di un film su suo padre ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vanity Fair Stories 2025