Vanity Fair Stories 2025 Mara Maionchi | Io? La peggior cantante possibile

La storica discografica racconta vita privata e lavoro in tv sul palco del Teatri Lirico Giorgio Gaber: dal burraco al talento che va coltivato, dai nipoti a Lucio Battisti passando per l’eleganza di Ornella Vanoni e la fortuna che non guasta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vanity Fair Stories 2025, Mara Maionchi: «Io? La peggior cantante possibile»

