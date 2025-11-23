Vanity Fair Stories 2025 Edoardo Ferrario | A scuola ho evitato i bulli facendoli ridere Mi dicevano | Non te menamo perché fai bene le imitazioni di Berlusconi
Il comico e imitatore, da poco diventato papà, si racconta: «Ciò che mi fa più ridere sono le persone che si prendono troppo sul serio, che si glorificano: mi ispirano, sento il dovere di raccontarli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Vanity Fair Italia. . Mara Maionchi al Vanity Fair Stories 2025 Vai su Facebook
Carlo Conti, conduttore e direttore creativo del Festival di Sanremo, dal palco del Vanity Fair Stories 2025 parla di Ornella Vanoni, degli amici di sempre, della sua famiglia e del suo Festival, su cui comincia a svelare qualcosa Vai su X
Vanity Fair Stories 2025, Bianca Balti: «Accettare il presente può essere la chiave della felicità» - La modella racconta, sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, la depressione dopo la fine della chemio ... Riporta vanityfair.it
Vanity Fair Stories 2025, Mara Maionchi: «Io? La peggior cantante possibile» - La storica discografica racconta vita privata e lavoro in tv sul palco del Teatri Lirico Giorgio Gaber: dal burraco al talento che va coltivato, dai nipoti a Lucio Battisti passando per l’eleganza di ... Come scrive vanityfair.it
Michele Morrone: “Sto scrivendo un film su mio padre malato di Alzehimer, è scomparso vent’anni fa” - Michele Morrone è stato ospite al Vanity Fair Stories, dove ha parlato dei suoi nuovi progetti, tra cui c'è anche la scrittura di un film su suo padre ... Segnala fanpage.it