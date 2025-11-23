Vanity Fair Stories 2025 Bianca Balti | Accettare il presente può essere la chiave della felicità

Vanityfair.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto per i pazienti che affrontano un tumore con la psico-oncologa Gabriella Pravettoni. La modella racconta, sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, la depressione dopo la fine della chemio: «Questa estate ho toccato il fondo mentale, proprio quando pensavo di essere uscita dalla parte più difficile del percorso oncologico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vanity fair stories 2025 bianca balti accettare il presente pu242 essere la chiave della felicit224

© Vanityfair.it - Vanity Fair Stories 2025, Bianca Balti: «Accettare il presente può essere la chiave della felicità»

