Vanity Fair Stories 2025 Biagio Antonacci | Ho imparato a scrivere canzoni ascoltando le persone Mio padre è mancato e non ci siamo detti ti voglio bene Vi consiglio di non tenervelo mai dentro

Il cantante, protagonista della prima giornata del Vanity Fair Stories, ha ripercorso i suoi brani più iconici facendo cantare la platea intera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vanity Fair Stories 2025, Biagio Antonacci: «Ho imparato a scrivere canzoni ascoltando le persone. Mio padre è mancato e non ci siamo detti “ti voglio bene”. Vi consiglio di non tenervelo mai dentro»

Argomenti simili trattati di recente

Vanity Fair Italia. . Mara Maionchi al Vanity Fair Stories 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Conti, conduttore e direttore creativo del Festival di Sanremo, dal palco del Vanity Fair Stories 2025 parla di Ornella Vanoni, degli amici di sempre, della sua famiglia e del suo Festival, su cui comincia a svelare qualcosa Vai su X

Gigliola Cinquetti e Mario Fargetta a Vanity Fair Stories 2025: «La malinconia va a braccetto con la gioia: lavorare insieme è stata una bellissima sorpresa» - La cantante e il deejay raccontano per la prima volta il frutto della loro collaborazione insieme sulle note della versione remixata de La pioggia, tra ricordi e tenerezza ... Scrive vanityfair.it

Stefano Nazzi sul palco del Vanity Fair Stories: «A volte ti rendi conto che una risposta non c’è al perché avvengano certe azioni malvagie» - Segui il live streaming o partecipa dal vivo dal Teatro Lirico Giorgio Gaber — Via Larga 14, Milano. Lo riporta vanityfair.it

Michele Morrone: “Sto scrivendo un film su mio padre malato di Alzehimer, è scomparso vent’anni fa” - Michele Morrone è stato ospite al Vanity Fair Stories, dove ha parlato dei suoi nuovi progetti, tra cui c'è anche la scrittura di un film su suo padre ... Si legge su fanpage.it