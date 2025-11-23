Val di Fiemme olimpiadi e inclusione disabili | ecco le e-bike con ' passeggero' più innovative a noleggio

Elisa Zanotta, dell'Apt Val di Fiemme - Cembra, mostra quali sono e come funzionano alcune delle nuove ebike adatte a portare su sentieri e ciclabili chi non può muoversi in autonomia, anziani compresi. Fiemme, già culla dello sci nordico, punta al benessere e all'inclusione con la Dolomiti Wellness Community. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

