Val di Fiemme olimpiadi e inclusione disabili | ecco le e-bike con ' passeggero' più innovative a noleggio

Elisa Zanotta, dell'Apt Val di Fiemme - Cembra, mostra quali sono e come funzionano alcune delle nuove ebike adatte a portare su sentieri e ciclabili chi non può muoversi in autonomia, anziani compresi. Fiemme, già culla dello sci nordico, punta al benessere e all'inclusione con la Dolomiti Wellness Community. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Val di Fiemme, olimpiadi e inclusione disabili: ecco le e-bike con 'passeggero' più innovative a noleggio

