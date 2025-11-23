Usa 50.000 alberi messi all' asta in Pennsylvania
(LaPresse) Circa 50.000 alberi di Natale sono stati messi all’asta a Mifflinburg, nella campagna agricola della Pennsylvania, Stati Uniti. L’evento annuale è stato organizzato dalla Buffalo Valley Produce Auction (Usa). Un sondaggio condotto da un’associazione di categoria, la National Christmas Tree Association, ha rilevato che nel 2023 sono stati venduti oltre 21 milioni di alberi di Natale coltivati in fattoria, con un prezzo medio di 75 dollari. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
