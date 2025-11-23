Uomini e Donne Guido e Federica si sono già lasciati? La verità

La domanda che rimbalzava tra i fan di Uomini e Donne aveva una sola risposta possibile. Oggi è arrivata, semplice e diretta. Guido Ricci e Federica Clazzer stanno ancora insieme. Lo dicono immagini chiare, postate sui loro profili. Sorrisi, complicità, normalità. Nessun comunicato, nessuna intervista. Solo scatti che parlano. Dopo l’uscita burrascosa dal programma, la coppia ha scelto il silenzio. I sospetti sono cresciuti. Poi, all’improvviso, il segnale. E la narrazione cambia. Il presente racconta una storia che prosegue. Che lavoro fa Agnese De Pasquale Uomini e Donne: come nascono i rumor e come finiscono. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Guido e Federica si sono già lasciati? La verità

