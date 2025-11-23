Ungheria Orban sfida la Ue | pagheremo la multa ma non accoglieremo irregolari
La posizione del governo di Budapest resta invariata nonostante le condanne europee, con il premier che difende la sua strategia sulla gestione delle frontiere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il portavoce di Orban ha sottolineato la messa al bando di Trump, e prima ancora dell'Ungheria, dell'organizzazione Antifa Ost, "che insieme a Ilaria Salis ha aggredito persone innocenti a Budapest" - facebook.com Vai su Facebook
Meloni ha accolto Orban a Palazzo Chigi, noi invece ricordiamo chi è davvero: il burattino di Putin, il simbolo della democrazia illiberale, l’uomo che usa i soldi europei per distruggere la libertà in Ungheria. Si sono ritrovati sul tema cruciale del diritto di veto: lo Vai su X
Ungheria, Orban sfida la Ue: pagheremo la multa ma non accoglieremo irregolari - L'Ungheria è pronta a sostenere la sanzione economica imposta dall'Unione europea pur di non aprire il proprio territorio a persone entrate irregolarmente. msn.com scrive
Trump concede a Orbán “un’esenzione illimitata” dalle sanzioni sul petrolio russo. E sfida Bruxelles: “L’Ue deve rispettarlo, è un grande leader” - Dopo l’incontro alla Casa Bianca, il premier ungherese ottiene un via libera storico sul petrolio russo. Riporta affaritaliani.it
Viktor Orban a tutto campo: dal sostegno all’Ucraina ai colloqui di pace, sfida lo status quo dell'Ue - Budapest si era già opposta alla proroga delle sanzioni contro la Russia e agli aiuti economici all'Ucraina. Da tag24.it