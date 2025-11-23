Una lunga coda dal Castello Sforzesco al Piccolo Teatro per l' omaggio a Vanoni Ci sono Segre Emma Fazio e Gabbani
Al Piccolo Teatro di Milano l'addio a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all'età di 91 anni. Per domani, lunedì, giorno dei funerali, è proclamato il lutto cittadino. Le esquie alle 15 nella chiesa di San Marco, a Brera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Lunga coda davanti al Piccolo Teatro Grassi dove Milano rende omaggio all'artista scomparsa a 91 anni. Sala: era la milanesità. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di San Marco, proclamato il lutto cittadino / VIDEO
51' 0-0 #EmpoliSampdoria Palla lunga per Coda, calcia al volo il 9 blucerchiato con Fulignati che mette in corner Vai su X
Il cinema Castello di Firenze, una storia lunga cento anni («senza mai titoli di coda») - Quel vecchio neon verticale che sfuma sul verde e pende dalle persiane, fa ancora da faro per chi imbocca quel tratto di via Reginaldo Giuliani poco illuminato e ormai anche poco trafficato. Segnala corrierefiorentino.corriere.it