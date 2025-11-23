Una lunga coda dal Castello Sforzesco al Piccolo Teatro per l' omaggio a Vanoni Ci sono Segre Emma Fazio e Gabbani 

Xml2.corriere.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Piccolo Teatro di Milano l'addio a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all'età di 91 anni. Per domani, lunedì, giorno dei funerali, è proclamato il lutto cittadino. Le esquie alle 15 nella chiesa di San Marco, a Brera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

una lunga coda dal castello sforzesco al piccolo teatro per l omaggio a vanoni ci sono segre emma fazio e gabbani160

© Xml2.corriere.it - Una lunga coda dal Castello Sforzesco al Piccolo Teatro per l'omaggio a Vanoni. Ci sono Segre, Emma, Fazio e Gabbani 

Approfondisci con queste news

Il cinema Castello di Firenze, una storia lunga cento anni («senza mai titoli di coda») - Quel vecchio neon verticale che sfuma sul verde e pende dalle persiane, fa ancora da faro per chi imbocca quel tratto di via Reginaldo Giuliani poco illuminato e ormai anche poco trafficato. Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lunga Coda Castello Sforzesco