Una coda lunga dal Castello Sforzesco al Piccolo per l' omaggio a Ornella Vanoni Ci sono Segre Emma Fazio Ambra Gabbani

Al Piccolo Teatro di Milano l'addio a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all'età di 91 anni. Per domani, lunedì, giorno dei funerali, è proclamato il lutto cittadino. Le esquie alle 15 nella chiesa di San Marco, a Brera. Una coda lunga dal Castello Sforzesco al Piccolo per l'omaggio a Ornella Vanoni. Ci sono Segre, Emma, Fazio, Ambra, Gabbani

Lunga coda davanti al Piccolo Teatro Grassi dove Milano rende omaggio all’artista scomparsa a 91 anni. Sala: era la milanesità. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di San Marco, proclamato il lutto cittadino / VIDEO Vai su Facebook

Riaperto il Castello Sforzesco dopo il principio d'incendio - Dopo il principio d'incendio spento stamani dai vigili del fuoco in una sala al primo piano del Castello Sforzesco di Milano sono stati riaperti gli spazi museali al piano terra e il museo della Pietà ... Scrive ansa.it

