Una bevanda calda ai pasti | un semplice consiglio per il benessere intestinale
Oggi condivido un suggerimento pratico per favorire igiene e benessere intestinale: ai pasti, scegliete una bevanda calda. Durante il pasto possiamo bere orzo, tè verde, brodo vegetale, miso, zenzero-limone. o qualsiasi altra bevanda calda che preferiamo. Questa scelta sostiene la digestione gastrica, riducendo il tempo di permanenza del cibo nello stomaco. Chi soffre di dispepsia funzionale, reflusso gastroesofageo, stipsi o meteorismo può trarre giovamento da questa semplice abitudine. Spesso mangiamo cibi solidi, cotti e freddi senza chiederci se il nostro intestino sia in grado di gestirli al meglio. 🔗 Leggi su Lortica.it
