Un tempo inconsistente un altro inconcludente | Lecce sconfitto dalla Lazio per 2 a 0

ROMA – Prestazione e risultato spesso coincidono: quando manca la prima è davvero improbabile che il secondo sia positivo. Il 2 a 0 della Lazio sul Lecce si spiega così: più demeriti dei salentini che meriti dei padroni di casa.Del resto, se sul taccuino alla fine compaiono le annotazioni, sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Un tempo inconsistente, un altro inconcludente: Lecce sconfitto dalla Lazio per 2 a 0

