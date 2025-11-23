Un tempo inconsistente un altro inconcludente | Lecce sconfitto dalla Lazio per 2 a 0

Lecceprima.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Prestazione e risultato spesso coincidono: quando manca la prima è davvero improbabile che il secondo sia positivo. Il 2 a 0 della Lazio sul Lecce si spiega così: più demeriti dei salentini che meriti dei padroni di casa.Del resto, se sul taccuino alla fine compaiono le annotazioni, sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

un tempo inconsistente un altro inconcludente lecce sconfitto dalla lazio per 2 a 0

© Lecceprima.it - Un tempo inconsistente, un altro inconcludente: Lecce sconfitto dalla Lazio per 2 a 0

Leggi anche questi approfondimenti

tempo inconsistente altro inconcludenteUn tempo inconsistente, un altro inconcludente: Lecce sconfitto dalla Lazio per 2 a 0 - Il Lecce recrimina, con buoni motivi, per il gol annullato a Sottil al 6’, ma la prestazione dei giallorossi all’Olimpico è stata al di sotto delle attese, sia per intensità agonistica sia per la capa ... Secondo lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Tempo Inconsistente Altro Inconcludente