Un super Maignan consegna il Derby della Madonnina al Milan

l derby premia chi ha saputo trasformare una delle poche occasioni in oro. L’Inter ha costruito di più, ma ha pagato ogni imprecisione. Il Milan porta a casa tre punti pesanti grazie alla qualità dei suoi singoli nei momenti decisivi. Per i nerazzurri restano le sensazioni positive di una squadra che crea tanto. Per i rossoneri arriva una vittoria che dà morale, identità e respiro a una stagione che può crescere ancora. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Un super Maignan consegna il Derby della Madonnina al Milan.

Leggi anche questi approfondimenti

Mancano due cartellini su Lautaro e Pavlovic, esagerato quello su Leão. Saelemaekers, primo tempo ottimo. Fofana a marce ridotte. Maignan super Vai su X

Milan, si lavora già al dopo Maignan: pronta una super offerta per un talento della Serie A IL NOME https://urly.it/31czx_ - facebook.com Vai su Facebook

Derby con i guanti. Il QS: "La super sfida tra Sommer e Maignan" - Nel corso degli anni il derby ha sempre regalato affascinanti sfide nelle sfide, ed anche domenica sarà così, perché da un lato ci sarà Leao, dall'altro Thuram, ... Si legge su milannews.it

Dubbi su Maignan, il Milan punta Caprile e c'è aria di derby con l'Inter - La stracittadina, infatti, potrebbe presto spostarsi anche in sede di mercato dopo che i rossoneri e i ... Secondo sportmediaset.mediaset.it