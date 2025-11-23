Un pomeriggio per immaginare il futuro migliore | a Borgonovo il Future Lab Entra nel flow
Venerdì 28 novembre dalle ore 14,30 alle 19 all’Istituto Volta di Borgonovo si terrà il laboratorio Future Lab "Entra nel Flow, Immaginiamo il futuro migliore", promosso dal Distretto di Ponente dell'Azienda Usl di Piacenza e dalla sede di Piacenza del Centro Servizi per il Volontariato.Entra nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
