Firenze, 23 novembre 2025 – "Vorrei non fosse un progetto, ma parte della didattica". Le parole di uno studente delle scuole superiori fiorentine che partecipano a GenerAzioni Pari, il percorso educativo promosso dalla Asl Toscana Centro su stereotipi, relazioni e prevenzione della violenza di genere, riassumono il senso dell'iniziativa. Il 25 novembre saranno proprio ragazze e ragazzi i protagonisti della terza edizione di QN per le Donne – Un Minuto di Rumore, in piazza della Signoria a Firenze. Dieci di loro, due per ogni scuola che aderisce al progetto, porteranno la testimonianza delle nuove generazioni sulla violenza, in uno spazio di consapevolezza collettiva in cui l'ascolto e il rispetto sono la chiave per trovare insieme una soluzione al fenomeno.

Un minuto di rumore per cambiare. L'Asl in campo al fianco dei giovani. "L'educazione batte gli stereotipi"