Un Milan corsaro batte l’Inter 1-0 grazie al gol di Pulisic e alle parate di Maignan

Ilgiornale.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corto muso o no, tre punti nel derby sono cosa buona e giusta. Il primo derby della Madonnina della stagione sorride all’undici di Massimiliano Allegri che, nonostante abbia passato buona parte della gara a difendersi, riesce a battere l’Inter grazie all’ennesimo contropiede fulmineo dei rossoneri. Il gol-partita arriva, infatti, al 53’ quando la sponda di Fofana scatena la corsa di Saelemaekers: Sommer respinge il destro del belga ma proprio sui piedi di Pulisic, che non sbaglia. Il vero eroe di questo derby è però Mike Maignan: dopo tante parate importanti, il guardiameta transalpino si supera parando il rigore battuto dall’ex Calhanoglu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un milan corsaro batte l8217inter 1 0 grazie al gol di pulisic e alle parate di maignan

© Ilgiornale.it - Un Milan corsaro batte l’Inter 1-0 grazie al gol di Pulisic e alle parate di Maignan

Argomenti simili trattati di recente

Il Milan resiste in 10 uomini, batte il Napoli e si iscrive alla corsa Scudetto: Pulisic incanta San Siro - San Siro si conferma terreno di grandi sfide e il Milan di Massimiliano Allegri manda un segnale forte alla Serie A. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Corsaro Batte L8217inter