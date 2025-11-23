Un Milan corsaro batte l’Inter 1-0 grazie al gol di Pulisic e alle parate di Maignan

Corto muso o no, tre punti nel derby sono cosa buona e giusta. Il primo derby della Madonnina della stagione sorride all’undici di Massimiliano Allegri che, nonostante abbia passato buona parte della gara a difendersi, riesce a battere l’Inter grazie all’ennesimo contropiede fulmineo dei rossoneri. Il gol-partita arriva, infatti, al 53’ quando la sponda di Fofana scatena la corsa di Saelemaekers: Sommer respinge il destro del belga ma proprio sui piedi di Pulisic, che non sbaglia. Il vero eroe di questo derby è però Mike Maignan: dopo tante parate importanti, il guardiameta transalpino si supera parando il rigore battuto dall’ex Calhanoglu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

