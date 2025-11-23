Un manuale per la sopravvivenza | Taiwan si prepara all' invasione cinese ma non solo

Taiwan ha distribuito ai suoi 23 milioni di abitanti una piccola guida su come sopravvivere a disastri naturali ed emergenze, nonché a un' invasione da parte della Cina. Il manuale, presentato lo scorso settembre, include precise istruzioni su quali rifornimenti accumulare nelle famiglie e cosa mettere nelle borse di emergenza, oltre che istruzioni su cosa fare quando si incontrano soldati nemici. In caso di invasione militare, si legge per esempio nell'opuscolo, " qualsiasi affermazione secondo cui il governo si è arreso o che la nazione è stata sconfitta è falsa ". Le autorità assicurano che l'obiettivo non è quello di allarmare la popolazione bensì di sensibilizzarla così da informarla in tempo di fronte a eventuali cataclismi di vario tipo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

