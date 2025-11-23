Umbria dramma lungo i binari Giovane travolto dal treno | morto 24enne

Dramma nella notte tra il sabato 22 e il domenica 23 novembre a Gaifana, stazione ferroviaria posta sulla linea Roma-Ancona che si trova nel territorio comunale di Gualdo Tadino. Un 24enne proprio residente a Gualdo Tadino è morto travolto da un treno. L'allarme è scattato intorno alle 4.30: sul. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Umbria, dramma lungo i binari. Giovane travolto dal treno: morto 24enne

