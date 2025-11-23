Ultimissime Juve LIVE | fissata la conferenza stampa di Spalletti pre Bodo Glimt Novità sul mercato in entrata
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.
Bremer Juve, inizia il countdown per rivedere in campo il brasiliano? Arriva il via libera dal chirurgo: fissata la data del rientro del difensore bianconero - Il difensore ha ricevuto l’ok per la fase finale del recupero e punta a tornare per questa data Il conto alla rovescia per il rito ... Segnala calcionews24.com
Juventus, aumento di capitale da 97,8 milioni: nuove azioni per Exor e Tether - Il club bianconero ha finalizzato un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni. Da sport.sky.it
Fiorentina Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida della 12ª giornata di Serie A. Tutti i dettagli - Fiorentina Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 12ª giornata di Serie A 2025/26. Secondo juventusnews24.com