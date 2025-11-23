Ultimi tre minuti fatali per l' Unieuro | la Fortitudo Bologna fa suo il derby

Sotto di 11 punti, riapre il match e arriva a mettere anche il naso avanti. Poi nel momento cruciale arrivano alcuni errori di lucidità decisivi. L'Unieuro si arrende così al cospetto della Fortitudo Bologna, cedendo al Pala Dozza col punteggio di 81-72. Fatale è stato il parziale di 10-0 subìto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

