Ugolini | È indiscutibile che nel Napoli c’è stato un problema non dico di rapporti ma di comunicazione

Massimo Ugolini a Sky Sport 24 «La scoperta delle ali per quanto riguarda Noa Lang che ha segnato il primo gol con la maglia del Napoli. Ritrova Neres che già lo scorso anno ebbe un ottimo impatto, anche dopo l’addio di Kvaratskhelia. Sì, un po’ discontinuo ma numeri indiscutibili come le qualità del brasiliano. Ha detto anche ai nostri microfoni che sì, preferisce stare un po’ più vicino alla porta, ha segnato due gol importantissimi, ora però servono conferme sul campo. C’è subito il Qarabag che è la rivelazione della prima parte di stagione Champions. Servono tre punto per mantenere inalterate le speranze di andare ai play-off Champions». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

